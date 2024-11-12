В Украине начали работу послы Албании и Греции

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, принял верительные грамоты от новоназначенных послов Албании и Греции, что означает начало их дипломатической миссии в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Во время встречи с послом Греции Пантелисом Александросом Димитракопулосом Зеленский отметил высокий уровень двусторонних отношений, поблагодарил за оборонную поддержку, а также рассказал об основных потребностях в военной помощи.

"У нас очень хорошие отношения между странами. Сотрудничество между нашими нациями для нас очень важно. Знаю, что ваши коллеги посещали Одессу с инициативой по восстановлению. Возможно, Греция сможет присоединиться к другим странам и взять под патронат один из регионов", – отметил он.

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С послом Албании Эрналом Фило глава государства поговорил об открытии албанского посольства в Украине, назвав это свидетельством динамичного развития двусторонних отношений.

Также Зеленский поблагодарил правительство и народ Албании за постоянную поддержку с начала полномасштабного вторжения России и подчеркнул необходимость как можно скорее подписать двустороннее соглашение по безопасности.

Кроме того, в Украине начали работу новые послы Японии – Масаши Накагоме и Египта – Бараката Али Эллейти.

В августе Зеленский принимал верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран Европейского Союза – Бельгии, Словакии, Италии и Нидерландов.

В октябре он принял верительные грамоты от послов пяти европейских стран: Ирландии, Исландии, Литвы, Финляндии и Черногории.