Опрос: Кандидаты от власти Польши побеждают оппозицию на выборах президента

Оба вероятные кандидаты в президенты от провластного блока "Гражданская коалиции" – мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава МИД Радослав Сикорский – имеют больше шансов на победу на выборах, чем оппозиционные.

Об этом свидетельствует опрос IBRiS для телеканала Polsat, сообщает "Европейская правда".

В опросе рассматривались четыре возможных кандидата: Тшасковский и Сикорский, а также бывший министр обороны Польши Пшемыслав Чарнек и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиционного "Права и справедливости".

Согласно опросу, в дуэте Тшасковский – Чарнек победу одержал бы политик от "Гражданской коалиции" с 50,9% поддержки (кандидат от "ПиС" получил бы 35,2%).

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А в поединке с Каролем Навроцким мэр Варшавы получил бы 49,99% голосов, а его соперник – 36,4%.

Если бы в президентских выборах участвовал нынешний глава МИД Польши, то он бы победил Чарнека с результатом 46,5% против 35,3%, а Навроцкого – 46,7% против 36,3%.

Ни "Гражданская коалиция", ни "Право и справедливость" до сих пор официально не представили своих кандидатов в президенты на выборах 2025 года.

"ПиС" заявляет, что представит имя своего претендента до конца ноября, тогда как партия власти объявит победителя запланированных праймериз – Сикорского или Тшасковского – 7 декабря на мероприятии в Силезии.

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