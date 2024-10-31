Бывшая партия власти Польши объявит кандидата в президенты до декабря

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о намерениях объявить кандидата в президенты от партии во второй половине ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции в четверг, 31 октября, президента "Права и справедливости" спросили, среди прочего, имеет ли партия определенную дату объявления своего кандидата в президенты.

"Сейчас проводятся исследования. Я думаю, что во второй половине ноября мы сможем удовлетворить ваше любопытство", – ответил он.

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Качиньский подчеркнул, что выбор "ПиС" относительно кандидата в президенты будет подкреплен "большими исследованиями".

"На кону только одно – победа на этих выборах", – подчеркнул лидер „Права и справедливости".

Президентские выборы в Польше состоятся весной 2025 года. Действующий глава государства Анджей Дуда находится на этом посту второй срок и не сможет участвовать в выборах.

В партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского уже несколько месяцев работает команда, которая выбирает кандидата от партии.

Ранее Качиньский говорил, что ему "трудно представить" женщину-кандидата, а мужчина должен быть "молодым, высоким, импозантным, красивым".

Партия действующего премьера Польши "Гражданская платформа", по данным СМИ, уже определилась с кандидатом и будет выдвигать популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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