Последние недели Байдена: что президент США может изменить под конец своей каденции

Джо Байден ще має можливість багато чого зробити на президентській посаді - якщо в нього стане на це політичної волі

Джо Байдену та його команді залишилося 70 днів перебувати у Білому домі.

Трохи більше ніж два місяці, щоб подолати глибокі розчарування та принести позитивні перемоги. Тобто – зробити те, що може допомогти демократам згодом повернутися до влади.

А разом із тим – укріпити основні постулати демократичного світу.

Вдасться Джо Байдену такий "фінішний ривок" чи ні, ми зрозуміємо лише згодом. Але спробуємо проаналізувати, що від нього чекають протягом останніх тижнів у Білому домі.

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Україна

Одним із ключових питань адміністрації Джо Байдена було питання підтримки України.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що одним із його пріоритетів є закінчення воєн. Він неодноразова заявляв, що закінчить війну в Україні дуже швидко.

У міжнародній дипломатії важлива черговість та погодженість розмов. Розмова новообраного президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним відбулася після телефонної розмови з президентом Зеленським.

Крім того, українська сторона була проінформована про заплановану розмову з ворогом, що свідчить про включення української сторони до координації кроків.

Показово, що під час своєї телефонної розмови з Путіним Трамп попросив не ескалювати війну в Україні. Натомість РФ після розмови показово готує ввечері 10 листопада найжорстокіший обстріл за весь час війни.

Понад 200 ракет і 32 борти Ту-95/Ту-22М3 були готові завдати удару в будь-яку хвилину, але це було ніщо інше, як показова демонстрація сили, яка так притаманна імперії – щоб усі боялися.

Україна щохвилини потребує великої економічної та військової допомоги для боротьби з ворогом, призупинення чи зволікання з допомогою матиме критичне значення для України.

Натомість уже 11 листопада з'являється відео від Трампа-молодшого, де він повторює передвиборчу обіцянку свого батька скоротити військову допомогу Україні.

Відповідно, одним зі швидких пріоритетів адміністрації Байдена є намагання надіслати останній пакет військової допомоги розміром 6 млрд доларів до України протягом 70 днів, які залишилися.

Проте рішення можна приймати, а от терміни поставки самої зброї, як правило, займають декілька місяців, що означає, що навіть якщо рішення буде прийняте, новий президент зможе його зупинити.

На додачу швидкість постачання визначається ще швидкістю виробництва зброї. Пентагон явно не піде на компроміси і не погодить поставку зброї зі своїх запасів, що могло б бути фактором, який би уможливив її надходження в такі короткі терміни.

Питання постачання американської зброї до України є насправді критичним.

Якщо Трамп дійсно припинить військову допомогу Україні, то поточний пакет підтримки діє лише до кінця цього календарного року, і ми не зможемо адекватно воювати без військової підтримки США.

Проте рішення адміністрації Трампа щодо надання військової допомоги України буде визначатися поведінкою Москви.

Не менш важливим для України є питання запрошення до НАТО та зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.

Дозвіл на далекобійні удари не потребує погодження ані в Конгресі, ані союзників по НАТО. Тож саме це рішення буде маркером справжніх намірів Джо Байдена з підтримки України.

Невипадково лідери Британії та Франції планують вкотре переконати президента США надати Києву такий дозвіл.

Запрошення України до НАТО є набагато складнішим, оскільки потребує консенсусу в Альянсі. Проте рішення лише одного Вашингтона про необхідність запрошення України могло б стати історичним рішенням президента Байдена, ігнорувати яке Дональду Трампу було би непросто.

Інша велика можливість для адміністрації Байдена – конфіскувати та передати 5 млрд доларів із резервів Центробанку РФ, і це потрібно зробити зараз.

Близький Схід

Зусилля адміністрації Джо Байдена щодо припинення війни на Близькому Сході поки не дали значних результатів ані в Газі, ані в Лівані.

Запеклі бої та потужні авіаудари Ізраїлю тривають на обох фронтах, а кількість загиблих серед цивільних та кількість переміщених осіб невпинно зростає.

Загострення війни у регіоні розпочалося після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло близько 1200 людей на півдні Ізраїлю, а близько 250 осіб були захоплені в заручники та відправлені в Газу.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, що контролюється ХАМАС, ізраїльська військова відповідь призвела до загибелі приблизно 43 600 осіб та поранення понад 102 тисяч. Авіаудари та наземні операції Ізраїлю в Лівані, за інформацією ліванських органів охорони здоров'я, з 8 жовтня 2023 року спричинили загибель понад 3 тисяч людей.

Насправді великих очікувань на припинення війни на Близькому Сході протягом найближчих двох місяців немає.

Наразі в Ізраїлі існують великі сподівання на припинення війни з приходом Дональда Трампа до влади.

Санкції проти Ірану та Росії

Одним з можливих останніх зовнішньополітичних рішень Байдена могло б бути чергове посилання санкційного режиму щодо Ірану.

За оцінками Eurasia Group, додаткові санкції можуть зменшити експорт Ірану на 150–700 тисяч барелів нафти на день, що, можливо, змусить Іран переглянути свою підтримку таких груп, як "Хезболла" і ХАМАС.

Також деякі союзники пропонують встановити обмеження ціни на російську нафту, можливо, до 30 доларів за барель, щоб посилити тиск на Москву.

Дії Байдена в цих напрямках могли б продовжити підтримку України, послаблюючи джерела доходів РФ, одночасно протидіючи впливу Ірану в Західній Азії.

Відносини з Кубою

Що стосується відносин з карибськими країнами, то швидким останнім рішенням, яке б могло ввійти в історію, могло б бути відновлення відносин із Кубою, що може включати відновлення дипломатичних зв’язків, скасування економічних санкцій і відкриття шляхів для інвестицій.

Серед планів Байдена також є можливість закриття в’язниці в Гуантанамо.

Нагадаю, що в'язниця в Гуантанамо – це табір для осіб, яких влада США підозрює в різних злочинах, зокрема в тероризмі та веденні війни на боці супротивника. Вона розташована на безстроково орендованій військово-морській базі в затоці Гуантанамо. І її існування постійно критикують правозахисники.

Звичайно, що марно чекати на рішення про закриття цієї бази від Дональда Трампа. Проте Джо Байден міг би зробити це, показавши тим самим, що демократичні цінності не є порожнім звуком.

Внутрішньополітичні питання

Не дивлячись на поразку демократів та великі розчарування, єдність нації залишається одним з пріоритетів президента Байдена. У своєму першому зверненні після виборів він закликав американців "знизити градус" і дивитися за межі партійних розбіжностей.

"Сподіваюся, що, незалежно від того, за кого ви голосували, ми зможемо бачити одне одного не як супротивників, а як співгромадян", – сказав він.

Крім того, президент Байден зазначив: "Разом ми змінили Америку на краще. Зараз у нас є 74 дні, щоб завершити цей термін. Наш термін. Давайте використовувати кожен день сповна".

Одним із важливих внутрішніх питань на останні два місяці є питання імміграції та протидії жорсткій політиці Трампа у цій сфері. Байден може прискорити розгляд заяв на громадянство, видати більше дозволів на роботу та скасувати обмежувальні правила надання притулку.

Серед внутрішніх питань залишається реформа правосуддя та наркополітики. Адміністрація Байдена переглядає статус марихуани як наркотику класу I, категорії наркотиків класу героїн, що може знизити покарання.

Також Байден має повноваження помилувати ненасильницьких наркозлочинців у федеральних в’язницях, де непропорційно багато афроамериканців, які складають 33% ув'язнених за такі злочини.

Кліматичні дії

Питання клімату та екології є тими питаннями, з яких бачення обох президентів кардинально відрізняється.

Протягом останніх місяців Байден може піти ва-банк і оголосити надзвичайний стан через клімат, про який він минулого року казав, що той "практично" діє, але так і не був формально оголошений.

Офіційне оголошення дозволило б йому обійти Конгрес і виділити значні ресурси для пом’якшення наслідків зміни клімату.

Порятунок білих ведмедів

Так, це не жарт. Одночасно з прискоренням постачання зброї Україні президент Байден намагається врятувати білих ведмедів, аби посилити свою кліматичну спадщину.

Насправді йдеться про суто економічні питання – зменшення масштабів продажу нафтогазових ліцензій в Арктичному національному заповіднику Аляски, що був запроваджений під час президентства Дональда Трампа.

Протягом майже 40 років видобуток нафти в Арктичному національному заповіднику був заборонений, оскільки ця територія є важливим середовищем для білих ведмедів, оленів карібу та водоплавних птахів.

У 2017 році Трамп підписав закон, який вимагав двох продажів ліцензій на видобуток нафти на 1,6 мільйона акрів до 2024 року, і незадовго до закінчення його терміну були проведені перші аукціони.

Адміністрація Байдена скасувала ці ліцензії через "недостатній аналіз" екологічного впливу.

Зараз вона планує обмежити другий продаж мінімальною кількістю акрів, уникаючи важливих місць проживання тварин і зменшуючи шкоду для корінних громад Аляски.

Обраний президент, однак, обіцяє розширити видобуток нафти, що викликає занепокоєння щодо довкілля.

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Вже цього тижня Байден планує прийняти Трампа в Білому домі, де він має намір закликати його продовжувати фінансування України, обговорити широку зовнішньо– та внутрішньополітичну програму.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив у телеефірі, що Байден протягом останніх 70 днів на посаді буде намагатися донести до Трампа і Конгресу (де обидві палати можуть перейти під контроль республіканців), що "Сполучені Штати не повинні відмовлятися від України, адже це призведе до більшої нестабільності в Європі".

Проте певні кроки Джо Байден має можливість зробити і без підтримки Конгресу.

Подивимося, чи стане в нього на це політичної волі.

Авторка: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES