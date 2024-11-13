У Білому домі розповіли подробиці зустрічі Байдена й Трампа

Зустріч президента США Джо Байдена та його наступника Дональда Трампа тривала майже дві години й стосувалась передачі влади та актуальних питань американської політики.

Про це журналістам сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Байден і Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутня керівники апарату Білого дому.

"Зустріч була змістовною, відбувся обмін поглядів. Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які постали перед країною та світом", – додала Жан-П’єр без уточнень.

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Також, зазначила речниця, Байден порушив "важливі пункти порядку денного Конгресу", пов’язані з затвердженням федерального бюджету та допомоги постраждалим від стихійних лих у США.

"Насамкінець президент повторив те, що сказав обраному президенту наступного дня після виборів та американцям у Трояндовому саду минулого тижня: "У нас відбудеться впорядкована і мирна передача влади", – підсумувала вона.

Раніше в середу повідомлялось, що обраний президент США прибув до Білого дому, де його прийняв Джо Байден для обговорення передачі влади.

За останніми підрахунками, Дональд Трамп здобув голоси 312 виборників на президентських виборах 5 листопада за мінімально необхідних 270.