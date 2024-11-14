Салливан: Байден пытался донести до Трампа, почему важно поддерживать Украину

Президент США Джо Байден на встрече со своим преемником Дональдом Трампом говорил о важности сохранения поддержки Украины в ее противостоянии агрессии РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Укринформ".

По его словам, Байден на встрече с Трампом пытался донести позицию относительно того, что сохранение поддержки Украины, а также усиление европейских союзников отвечает интересам национальной безопасности США и предотвращает втягивание страны в новую войну.

"Президент Байден подтвердил свою позицию, что Соединенные Штаты поддерживают Украину на постоянной основе в интересах нашей национальной безопасности", – отметил Салливан.

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Он подчеркнул, что сильная и стабильная Европа, которая противостоит агрессорам и диктаторам, является "жизненно важным" условием для того, чтобы предотвратить втягивание США в новую войну, что уже дважды происходило в XX веке.

Салливан также подчеркнул, что американская администрация во главе с Байденом продолжит приводить эти аргументы переходной команде как публично, так и в частном порядке.

Так же, по его словам, будет объясняться важность продолжения помощи Украине в пределах утвержденных Конгрессом средств, поскольку большая ее часть служит инвестициями в рабочие места в США для производства оружия для Украины.

В Белом доме перед этим сообщали, что встреча Дональда Трампа и Джо Байдена длилась около двух часов.

Комментируя свою встречу с Байденом, Трамп заявил, что они обсуждали войну в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.