Салліван: Байден намагався донести до Трампа, чому важливо підтримувати Україну

Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм наступником Дональдом Трампом говорив про важливість збереження підтримки України у її протистоянні агресії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, якого цитує "Укрінформ".

За його словами, Байден на зустрічі з Трампом намагався донести позицію щодо того, що збереження підтримки України, а також посилення європейських союзників відповідає інтересам національної безпеки США та запобігає втягуванню країни в нову війну.

"Президент Байден підтвердив свою позицію, що Сполучені Штати підтримують Україну на постійній основі в інтересах нашої національної безпеки", – зауважив Салліван.

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Він підкреслив, що сильна і стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам, є "життєво важливою" умовою для того, щоб запобігти втягуванню США в нову війну, що вже двічі відбувалося у XX столітті.

Салліван також наголосив, що американська адміністрація на чолі з Байденом продовжить наводити ці аргументи перехідній команді як публічно, так і в приватному порядку.

Так само, за його словами, пояснюватиметься важливість продовження допомоги України в межах затверджених Конгресом коштів, оскільки більша її частина служить інвестиціями в робочі місця в США для виробництва зброї для України.

У Білому домі перед цим повідомляли, що зустріч Дональда Трампа та Джо Байдена тривала близько двох годин.

Коментуючи свою зустріч з Байденом, Трамп заявив, що вони обговорювали війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.