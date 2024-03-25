США и Великобритания объявили о санкциях из-за связанных с Китаем хакерских атак

Правительства США и Великобритании объявили о введении санкций против компании и двух лиц, связанных с правительством Китая, из-за ряда кибератак на британскую ЦИК и законодателей в обеих странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам чиновников США и Великобритании, подсанкционные лица несут ответственность за взлом, который позволил получить доступ к информации о десятках миллионов британских избирателей, а также за кибершпионаж, направленный против законодателей, которые открыто заявляли об угрозе со стороны КНР.

Британское министерство иностранных дел заявило, что взлом избирательных реестров "не повлиял на избирательные процессы и права или доступ к демократическому процессу любого лица, а также не повлиял на избирательную регистрацию".

В то же время министерство финансов США отметило, что ввело санкции против компании Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company Ltd., которую оно называет подставной компанией министерства госбезопасности Китая, "служившей прикрытием для многочисленных злонамеренных киберопераций".

Ведомство указало, что двое граждан Китая Чжао Гуанцзун и Ни Гаобин связаны с уханьской компанией и причастны к кибероперациям, которые были направлены против критически важных секторов инфраструктуры Соединенных Штатов, что "непосредственно угрожает нацбезопасности США".

Отдельно ответственные за кибербезопасность британские чиновники заявили, что связанные с китайским правительством хакеры "проводили разведывательную деятельность" в 2021 году против британских парламентариев, которые критически относятся к Пекину. Они заявили, что ни один аккаунт законодателей не был успешно скомпрометирован.

Трое законодателей, включая бывшего лидера консерваторов Иена Дункана Смита, заявили журналистам в понедельник, что в течение определенного времени они "подвергались преследованиям и попыткам взлома со стороны Китая".

Дункан Смит рассказал, что в одном из случаев хакеры, выдававшие себя за него, использовали фальшивые адреса электронной почты, чтобы писать его контактам.

Ранее Великобритания заявила, что злоумышленники, которые в прошлом совершили кибератаку на британскую ЦИК и получили доступ к персональным данным миллионов избирателей, связаны с Китаем.

Атака на избирательную комиссию произошла в августе 2021 года, но о ней стало известно только в прошлом году. Считается, что несколько депутатов, которые критически относились к Пекину, также стали мишенью кибератаки.

Перед этим губернаторы штатов в США получили предупреждение от федерального правительства о возможности серьезных кибератак иностранных хакерских групп на системы водоснабжения и водоотведения по всей территории страны.