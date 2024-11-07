В Германии арестовали американца, подозреваемого в шпионаже на Китай

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) арестовало во Франкфурте-на-Майне американца по подозрению в шпионаже на Китай.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, арестованный – 37-летний гражданин США, его зовут Мартин Д.

До недавнего времени он работал на американских военных в Гессене.

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Однако утверждается, что Д. был не военнослужащим, а гражданским сотрудником частной компании, которая предоставляет услуги Вооруженным силам США в Германии.

По словам Федеральной прокуратуры, есть "сильное подозрение", что Д. в течение года контактировал с "китайскими правительственными учреждениями" и предлагал им предоставить "конфиденциальную информацию" об американских военных в Германии.

Таким образом, обвиняемый "согласился действовать как разведчик" для иностранной разведывательной службы.

Расследование основывалось на выводах департамента контрразведки Федерального ведомства по защите конституции.

Теперь арестованный предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который должен решить, продолжать ли ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В начале октября сообщалось, что в немецком городе Лейпциг арестовали гражданку Китая по подозрению в шпионской деятельности и передаче информации о поставках оружия.

В последние годы правительства нескольких стран, в частности США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в осуществлении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний.