Зеленский считает, что Германия смягчила оппозицию к приглашению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Берлин смягчил свой скепсис по поводу вступления Украины в НАТО.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Зеленский назвал фактом то, что у немецкой стороны есть скепсис относительно вступления Украины в НАТО. В то же время, по его словам, "их оценка более мягкая, чем была раньше".

"Но что касается приглашения сейчас, о котором я вам говорю, то они боятся тематики НАТО-Германия, что касается реакции РФ. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет иметь влияние больший союз", – убежден президент.

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Зеленский считает, что изменение позиции Германии зависит от Соединенных Штатов. "Считаем, что у них идет консолидация мнений относительно НАТО, и это оказывает влияние еще, например, на Венгрию и Словакию", – добавил глава государства.

"После выборов надеемся на более позитивную реакцию США. Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или содержат вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский 17 октября в Брюсселе сказал, что надеется убедить канцлера Олафа Шольца по важным для Украины дальнобойным средствам, как и о поддержке ее приглашения в НАТО.

Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", одним из пунктов которого является приглашение Украины в НАТО, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".