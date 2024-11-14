Ирландские националисты снова обещают референдум о воссоединении Ирландии перед выборами

Лидер левой националистической ирландской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд призвала Великобританию начать подготовку к воссоединению Ирландии с Северной Ирландией в случае победы ее политсилы на досрочных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

По словам Макдональд, ирландское правительство под руководством "Шинн Фейн" сделает немедленные шаги для достижения давней цели партии – объединения Ирландии.

"Кроме того, необходимо вести разговор с британским правительством, с правительством (премьер-министра Британии. – Ред.) Кира Стармера в течение этого десятилетия. Британское правительство должно начать уже сейчас, указав им, что, по их мнению, является переломным моментом, после которого, по их мнению, будет объявлен референдум", – добавила она.

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Ранее лидер ирландских националистов предполагала, что референдум по воссоединению Ирландии может состояться до 2030 года.

Страстнопятничное соглашение 1998 года положило конец гражданской войне в Северной Ирландии между сторонниками пребывания региона в составе Британии и воссоединения с Ирландией.

Оно предусматривает проведение референдума об изменении статуса Северной Ирландии, если есть данные, указывающие на изменение общественных настроений в регионе. Но критерии такого изменения не были согласованы или объявлены публично.

Заявление Мэри Лу Макдональд появилось за две недели до досрочных парламентских выборов в Ирландии.

Согласно последним опросам, которые приводит Irish Polling Indicator, две крупнейшие партии действующей правительственной коалиции "Финэ Гэл" и "Фианна Файл" получают в среднем 23,5% и 22,5% голосов.

"Шинн Фейн" же может рассчитывать только на 18,5% голосов, хотя еще год назад лидировала с 35%.