В Ирландии официально запустили кампанию перед досрочными выборами

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в пятницу объявил об официальном начале общей избирательной кампании в стране, надеясь сохранить лидерство своей коалиции в опросах и воспользоваться снижением поддержки оппозиционной "Шинн Фейн".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Харрис должен был пойти на выборы до марта, но он готовил почву для досрочных выборов. На этой неделе он подтвердил, что день голосования будет 29 ноября.

"Пришло время обратиться к ирландскому народу с просьбой предоставить новый мандат", – сказал Харрис журналистам перед своим офисом, прежде чем отправиться в резиденцию президента, чтобы добиться официального роспуска парламента.

Реклама:

Амбиции левой "Шинн Фейн" не допустить беспрецедентного четвертого срока подряд для партии Харриса "Фине Гэл" выглядели вероятными еще год назад, но за последний год их поддержка резко упала, и еще больше пострадала от ряда внутренних противоречий.

Кампания должна быть посвящена тому, кто сможет "убедительно" увеличить крайне необходимое предложение жилья, контролировать справедливую, но твердую иммиграционную систему и подготовиться к потенциальному трансатлантическому торговому шоку от избрания Дональда Трампа президентом США, который может ударить по финансам Ирландии, заявил Харрис ранее в пятницу.

"Наша дискуссия в ближайшие недели должна расшириться. До сих пор речь шла о том, как вы собираетесь тратить деньги, доступные правительству", – сказал он.

"От способности тратить эти деньги зависит способность их генерировать, сохранять рабочие места, удерживать инвестиции и демонстрировать лидерство на уровне ЕС".

Согласно последним опросам, согласно данным Irish Polling Indicator, в среднем партия "Фине Гэл" получает 24,5%, ее главные партнеры по коалиции "Фианна Файл" – 21,5%, а "Шинн Фейн" – 18,5% голосов. Еще год назад "Шинн Фейн" получала 35% голосов.

Выступая перед своими сторонниками поздно вечером в четверг, депутаты "Шинн Фейн" заявили, что было бы наивно списывать партию со счетов, поскольку они пытаются переключить внимание на разочарование избирателей в связи с недоступной стоимостью жилья и напряженной работой государственных служб.

Еще в октябре стало понятно, что выборы будут в ноябре или в начале декабря, поскольку премьер-министр заявил, что хочет проводить их в этом году, а не ждать приближения конца каденции в марте.

38-летний Харрис стремится сохранить 14-летнее пребывание у власти своей политсилы, "Фине Гэл", которую возглавил в апреле этого года – после неожиданной отставки премьера Лео Варадкара.