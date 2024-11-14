Ірландські націоналісти знову обіцяють референдум про возз'єднання Ірландії перед виборами

Лідерка лівої націоналістичної ірландської партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд закликала Велику Британію почати підготовку до возз’єднання Ірландії з Північною Ірландією в разі перемоги її політсили на дострокових виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

За словами Макдональд, ірландський уряд під керівництвом "Шинн Фейн" зробить негайні кроки для досягнення давньої мети партії – об'єднання Ірландії.

"Крім того, необхідно вести розмову з британським урядом, з урядом (прем’єр-міністра Британії. – Ред.) Кіра Стармера протягом цього десятиліття. Британський уряд повинен почати вже зараз, вказавши їм, що, на їхню думку, є переломним моментом, після якого, на їхню думку, буде оголошено референдум", – додала вона.

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Раніше лідерка ірландських націоналістів припускала, що референдум щодо возз’єднання Ірландії може відбутись до 2030 року.

Страсноп'ятнична угода 1998 року поклала край громадянській війні у Північній Ірландії між прихильниками перебування регіону у складі Британії та возз’єднання з Ірландією.

Вона передбачає проведення референдуму про зміну статусу Північної Ірландії, якщо є дані, що вказують на зміну суспільних настроїв у регіоні. Але критерії такої зміни не були погоджені чи оголошені публічно.

Заява Мері Лу Макдональд з'явилась за два тижні до дострокових парламентських виборів в Ірландії.

Згідно з останніми опитуваннями, які наводить Irish Polling Indicator, дві найбільші партії чинної урядової коаліції "Фіне Гел" та "Фіанна Файл" отримують у середньому 23,5% та 22,5% голосів.

"Шинн Фейн" же може розраховувати тільки на 18,5% голосів, хоча ще рік тому лідирувала з 35%.