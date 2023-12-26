Националисты Ирландии анонсировали шаги по воссоединению острова в случае прихода к власти

Председатель ирландской левой националистической партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что в случае прихода к власти политическая сила будет активно работать для объединения острова в составе одного государства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью информагентству PA Media.

По словам Макдональд, если "Шинн Фейн" получит власть после следующих парламентских выборов в Ирландии, то использует свой мандат для давления на правительство Великобритании, чтобы четко определить критерии для инициирования голосования о конституционных изменениях в Северной Ирландии.

Одним из вариантов, который "Шинн Фейн" может рассмотреть в случае формирования ирландского правительства, является создание должности министра, который будет отвечать за подготовку к референдуму об объединении Ирландии.

Макдональд раскритиковала нынешнюю правительственную коалицию за то, что она до сих пор не создала "демократическое пространство" для начала дискуссий и подготовки к "конституционному переходу".

Лидер "Шинн Фейн" в то же время считает, что более активная политика правительства Ирландии по воссоединению полуострова не обязательно приведет к охлаждению отношений с Британией.

"Это зависит от того, с кем вы говорите. Я уверена, что консерваторы не будут довольны. Но и мы не очень ими довольны... На самом деле я не просто верю, что мы можем это сделать – мы должны это сделать", – добавила она.

Страстнопятничное соглашение 1998 года положило конец гражданской войне в Северной Ирландии между сторонниками пребывания региона в составе Британии и воссоединения с Ирландией.

Оно предусматривает проведение референдума об изменении статуса Северной Ирландии, если есть данные, указывающие на изменение общественных настроений в регионе. Но критерии такого изменения не были согласованы или объявлены публично.

Следующие всеобщие выборы в Ирландии должны состояться до весны 2025 года. Согласно последним опросам, "Шинн Фейн" может победить на них, но для формирования правительства она все равно должна будет заручиться поддержкой меньших партий.

Напомним, что "Шинн Фейн", сторонники воссоединения Ирландии, победили на местных выборах в прошлом году в Северной Ирландии. Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды".