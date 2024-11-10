Ни одного нападавшего на израильтян в Амстердаме не задержали во время беспорядков
Нидерландская прокуратура подтвердила, что все задержания в связи с нападениями против израильских футбольных фанатов в Амстердаме на этой неделе состоялись до и после, а не во время беспорядков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.
Прокуратура Нидерландов в субботу, 9 ноября, сообщила, что в связи с нападениями задержали 62 человека, из них четырех подозревают в общественном насилии, причем двое являются несовершеннолетними.
Однако, подтвердил представитель ведомства, ни один из задержанных не был арестован за нападение на израильских болельщиков на улице после матча.
На это уже успел отреагировать лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс, выразив возмущение действиями правоохранителей. "У меня нет слов", – написал от в X (Twitter).
В другом посте Вилдерс опубликовал видео нападений на израильских болельщиков, подписав его словами "Вон из страны вместе с этой сволочью".
Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.
В результате пятеро пострадавших получили настолько серьезные травмы, что их пришлось доставить в больницу для лечения. Кроме того, от 20 до 30 болельщиков "Маккаби Тель-Авив" получили легкие ранения.
Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.