Ни одного нападавшего на израильтян в Амстердаме не задержали во время беспорядков

Нидерландская прокуратура подтвердила, что все задержания в связи с нападениями против израильских футбольных фанатов в Амстердаме на этой неделе состоялись до и после, а не во время беспорядков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Прокуратура Нидерландов в субботу, 9 ноября, сообщила, что в связи с нападениями задержали 62 человека, из них четырех подозревают в общественном насилии, причем двое являются несовершеннолетними.

Однако, подтвердил представитель ведомства, ни один из задержанных не был арестован за нападение на израильских болельщиков на улице после матча.

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На это уже успел отреагировать лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс, выразив возмущение действиями правоохранителей. "У меня нет слов", – написал от в X (Twitter).

В другом посте Вилдерс опубликовал видео нападений на израильских болельщиков, подписав его словами "Вон из страны вместе с этой сволочью".

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

В результате пятеро пострадавших получили настолько серьезные травмы, что их пришлось доставить в больницу для лечения. Кроме того, от 20 до 30 болельщиков "Маккаби Тель-Авив" получили легкие ранения.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.