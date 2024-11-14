Байден на последней встрече с Си будет говорить о войсках КНДР в России

Президент США Джо Байден на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Перу планирует обсудить развязанную РФ войну против Украины и возможное привлечение в нее войск КНДР.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на чиновника Белого дома, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что Байден и Си обсудят вопросы сотрудничества США и Китая, восстановление контактов между военными, борьбу с глобальным кризисом фентанила, риски искусственного интеллекта, рассказал чиновник.

По его словам, Байден также намерен выразить "глубокую обеспокоенность" поддержкой Пекином российской войны против Украины и развертыванием северокорейских войск для помощи России.

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Представитель Белого дома рассказал, что американский президент поднимет вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США, а также активизацию военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море.

Встреча, вероятно, будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США придет Дональд Трамп.

Представитель Белого дома подчеркнул: что бы ни решила следующая администрация президента США, им нужно будет найти способ урегулировать "жесткие, сложные отношения" США и Китая.

"Россия, проблемы в (Тайваньском) проливе, Южнокитайское море и киберсфера – это вопросы, о которых следующая администрация должна будет тщательно подумать, потому что это сферы глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", – сказал он в разговоре с журналистами.

На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.

Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Государства НАТО осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.