Трамп обещает работать над войной: Россия и Украина должны остановиться

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне, поскольку "это должно прекратиться".

Об этом он сказал на мероприятии во Флориде, передает "Европейская правда".

Трамп заявил в четверг, 14 ноября, что его администрация сосредоточится на войне в Украине. Он выразил соболезнования из-за гибели людей в войне – как солдат, так и мирных жителей.

Новоизбранный американский президент отметил, что "видел доклад: тысячи людей за последние три дня были убиты, тысячи и тысячи людей были убиты". Он заверил, что его администрация будет работать над тем, чтобы остановить войну.

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"Мы будем очень настойчиво работать над Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – заявил он.

Как сообщалось, Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.

15 ноября стало известно, что Минобороны США пообещало быстро работать над выполнением обязательств президента Байдена по увеличению поддержки Украины.

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