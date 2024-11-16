Сибига о прекращении поставок "Газпрома" Австрии: РФ использует энергоносители как оружие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя прекращение поставок газа в Австрию российским "Газпромом", заявил, что Россия снова пытается использовать поставки газа как оружие.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Украинский министр подчеркнул, что "эпоха Европы, которая полагается на российский газ, закончилась".

"Перекрыв Австрии поставки газа, Россия снова использует энергоносители как оружие. Однако австрийское правительство, несомненно, будет гарантировать энергетическую безопасность и отвергнет шантаж", – написал Сибига.

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Он также призвал полностью лишить Россию доходов от энергоносителей, которые помогают ей финансировать войну.

Накануне австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы.

О прекращении поставок российского газа в Австрию стало известно после того, как OMV объявила о прекращении платежей "Газпрома" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.