Сибіга про припинення поставок "Газпрому" Австрії: РФ використовує енергоносії як зброю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи припинення поставок газу до Австрії російським "Газпромом", заявив, що Росія знову намагається використовувати постачання газу як зброю.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Український міністр наголосив, що "епоха Європи, яка покладається на російський газ, закінчилася".

"Перекривши Австрії постачання газу, Росія знову використовує енергоносії як зброю. Однак австрійський уряд, безсумнівно, гарантуватиме енергетичну безпеку і відкине шантаж", – написав Сибіга.

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Він також закликав повністю позбавити Росію прибутків від енергоносіїв, які допомагають їй фінансувати війну.

Напередодні австрійська компанія OMV отримала попередження від "Газпрому" про припинення постачання газу з ранку суботи.

Про припинення поставок російського газу до Австрії стало відомо після того, як OMV оголосила про припинення платежів "Газпрому" для відшкодування арбітражної винагороди в розмірі 230 мільйонів євро.

Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що після припинення поставок газу до країни російським "Газпромом" вона не залишиться без блакитного палива на час опалювального сезону.