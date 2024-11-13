Шольц перед выборами в Германии укрепил свою оппозицию к поставкам Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда".

Заявление Шольца прозвучало в то время, когда Германия входит в период предвыборной кампании, поскольку на 16 декабря запланировано голосование в Бундестаге за вотум доверия правительству.

Если депутаты не поддержат его, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые могут состояться 23 февраля 2025 года.

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Говоря о своем негативном отношении к передаче Украине Taurus, немецкий канцлер заявил: "Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии".

Во время выступления главы правительства депутаты из Свободной демократической партии, которая вышла из коалиции, выкрикивали: "Taurus".

В отличие от Шольца, представители свободных демократов поддерживали предоставление дальнобойных ракет Украине.

Однако в то же время Шольц высказался за продолжение поддержки Украины в войне против России.

"Украина может рассчитывать на Германию. Однако поддержка не должна предоставляться за счет пенсий и медицинского обслуживания", – добавил он.

Стоит отметить, что глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявляет о поддержке предоставления Taurus украинским силам и отмечает, что поставка дальнобойных ракет не сделает Германию стороной войны.