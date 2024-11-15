СМИ: Европа усиливает призывы к Байдену увеличить поддержку Украины перед уходом

Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что будет стремиться к быстрому соглашению между Киевом и Москвой, вызвав беспокойство в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией после ее вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и чиновники просят США предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых российских источников доходов и ограничить возможности Москвы покупать запрещенные технологии, используемые в производстве оружия, сообщают люди, знакомые с этим вопросом. По их словам, многие европейские запросы носили неофициальный характер.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Брюссель в среду, чтобы заверить союзников по НАТО и Европейскому Союзу в том, что США активизируют свои усилия по предоставлению ресурсов Украине в преддверии инаугурации Трампа, который резко раскритиковал масштабы усилий США в защиту Киева.

Ресурсы, о которых он упомянул – деньги, боеприпасы, оружие – в основном поступают из пакета на 61 миллиард долларов, принятого Конгрессом США в начале этого года. Он добавил, что "каждый доллар, который есть в нашем распоряжении", будет использован.

Несмотря на то, что у Байдена остается все меньше времени на выполнение запросов, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая отправила войска на помощь Москве в военных действиях, до конца ноября, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Европа активизировала усилия по защите своих интересов, в частности, когда речь идет о военных усилиях Украины, еще до того, как Трамп стал президентом.

"Следующие несколько недель будут решающими для того, чтобы поставить Украину на сильную позицию", – сказал Марк Леонард, соучредитель и директор аналитического центра Европейского совета по международным отношениям. По его словам, соглашение, заключенное Трампом, "может попытаться заморозить конфликт на линии, где Россия сейчас оккупирует 20% украинской территории".

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину до того, как новая команда придет к власти, – сказал в интервью начальник отдела закупок армии США Дуглас Буш.

Некоторые лидеры ЕС также настаивают на том, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для поражения военных целей на территории России.

Байден пока что сопротивляется этому запросу, а канцлер Германии Олаф Шольц открыто выступает против него. Люди, знакомые с позицией США, считают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на поле боя и не стоит риска эскалации.

Как сообщалось, президент США Джо Байден на встрече со своим преемником Дональдом Трампом говорил о важности сохранения поддержки Украины в ее противостоянии агрессии РФ.