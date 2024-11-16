Участники коалиции артиллерии обсудили потребности Украины до 2027 года

Участники коалиции артиллерийских возможностей в поддержку Украины обсудили потребности Сил обороны до 2027 года.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда".

Как рассказали в оборонном ведомстве, в онлайн-заседании Коалиции, солидерами которой являются Франция и США, приняли участие представители 14 государств, а также ЕС и НАТО.

Представители государств-участников обсудили потенциальные взносы каждого из них для обеспечения этих потребностей, а также возможности инвестирования в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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В Минобороны отметили, что цель деятельности коалиции предусматривает, что до конца 2027 года Силы обороны Украины должны приобрести устойчивые комплексные артиллерийские возможности и совместимость с НАТО.

Напомним, что Коалиция артиллерии была основана в январе 2024 года в Париже.

Ее участниками являются страны, которые обладают передовыми технологиями производства лучших артиллерийских систем, боеприпасов, средств артиллерийской разведки, беспилотных систем целеуказания, а также систем управления огнем.

Напомним, кроме этой коалиции, сейчас также функционируют: коалиция воздушных сил, коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, коалиция бронетанковой техники и маневренности, коалиция морских возможностей, коалиция дронов, коалиция разминирования и ИТ коалиция.

16 ноября писали, что правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

А страны "Группы семи" заверили, что будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.