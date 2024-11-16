Учасники коаліції артилерії обговорили потреби України до 2027 року

Учасники коаліції артилерійських спроможностей на підтримку України обговорили потреби Сил оборони до 2027 року.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає "Європейська правда".

Як розповіли в оборонному відомстві, в онлайн-засіданні Коаліції, співлідерами якої є Франція та США, взяли участь представники 14 держав, а також ЄС і НАТО.

Представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з них для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український оборонно-промисловий комплекс.

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У Міноборони зазначили, що мета діяльності коаліції передбачає, що до кінця 2027 року Сили оборони України мають набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО.

Нагадаються, що Коаліція артилерії була започаткована у січні 2024 року в Парижі.

ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.

Нагадаємо, окрім цієї коаліції, наразі також функціонують: коаліція повітряних сил, коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, коаліція бронетанкової техніки та маневреності, коаліція морських спроможностей, коаліція дронів, коаліція розмінування та ІТ коаліція.

16 листопада писали, що уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

А країни "Групи семи" запевнили, що продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.