Посол: Украина получила более трети боеприпасов в рамках чешской инициативы

Украина уже получила более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года.

Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч, сообщает ČTK, передает "Европейская правда".

По его словам, более трети из ожидаемых 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть доставлены в рамках чешской инициативы до конца года, уже в Украине.

Зварыч акцентировал, что украинским военным нужны прежде всего боеприпасы 155-мм калибра.

Реклама:

Он рассказал, что Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы, и заверил, что не располагает информацией о проблемах с передаваемыми боеприпасами, о чем недавно писала немецкая газета Handelsblatt.

Посол также допустил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу, которая на самом деле является действенной и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в 2025 году.

Кроме этого, он отметил, что инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское отечественное производство боеприпасов.

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра", – отметил Зварыч.

В то же время, комментируя публикацию немецкой газеты, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что некоторые из боеприпасов, которые получает Украина в рамках чешской "снарядной инициативы", могут быть некачественными, но такие случаи встречаются редко.

Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".