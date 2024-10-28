Лидер оппозиции Германии: Поставки Taurus Украине не сделают нас стороной войны

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.

Об этом говорится в материале Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Так Мерц отреагировал на высказывания ультралевой Сары Вагенкнехт, которая является противницей предоставления Украине любой военной помощи.

Ее Альянс Сары Вагенкнехт сейчас является одной из сторон коалиционных переговоров в федеральных землях Саксония и Тюрингия, однако и там, и там они идут трудно из-за внешнеполитических требований ультралевых.

Реклама:

На прошлой неделе Вагенкнехт косвенно потребовала, чтобы ХДС в Тюрингии отмежевался от Мерца, когда тот в очередной раз призвал к передаче Taurus Украине.

"Если бы мы осуществили то, к чему он призывал, Германия вступила бы в войну с Россией", – заявила Вагенкнехт.

На это Мерц отреагировал в эфире телеканала ARD: "Поставка Taurus – это что угодно, но только не вступление в войну. Госпожа Вагенкнехт, кстати, это знает".

Он подчеркнул, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от агрессии России, которая нарушает международное право.

"Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большой дальности", – добавил Мерц.

Перед саммитом ЕС 17 октября Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – сказал Мерц.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.