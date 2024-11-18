Президент Грузии обжалует результаты парламентских выборов в Конституционном суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на итоговый протокол Центральной избирательной комиссии о результатах парламентских выборов 26 октября, заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

Об этом Зурабишвили заявила на брифинге в понедельник, 18 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

По словам грузинского президента, во время парламентских выборов "были нарушены гарантированные права, отраженные в Конституции Грузии, и международные принципы и стандарты, прописанные не в одной конвенции".

"Первое – тайна голосования и второе – общий принцип голосования, что выразилось в пренебрежении избирательными правами эмигрантов Грузии", – заявила она, добавив также о фальсификациях на выборах и нарушении права на рассмотрение жалоб независимым и справедливым судом.

Реклама:

Зурабишвили подчеркнула, что парламентские выборы в Грузии не признает президент и оппозиция Грузии, а также большая часть общества, которая "продолжает свой справедливый протест и непримиримость".

"Прошло три недели – и ни один наш главный демократический партнер не признал этих выборов. Они, наоборот, акцентируют на нарушениях и рассматривают различные меры давления. Приговор вынесен: эти выборы не состоялись", – считает она.

Грузинский президент заявила, что, учитывая ситуацию, нужно провести новые выборы "в кратчайшие сроки" после международного расследования голосования 26 октября, изменить кадровый состав Центральной избирательной комиссии Грузии и изменить Избирательный кодекс с учетом требований ОБСЕ, в частности урегулировать вопрос работы участков за рубежом.

Также Зурабишвили анонсировала обращение в Конституционный суд для обжалования результатов парламентских выборов, чтобы "в полной мере испытать совесть тех судей, которые окажутся перед выбором, какой страной мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна".

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итогов выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были сфальсифицированы.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протест против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.