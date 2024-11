СМИ: ЕС направит техническую миссию в Грузию, где власть взяла антизападный курс

Европейский Союз решил направить в Грузию миссию после того, как в стране состоялись парламентские выборы, которые грузинская оппозиция не признала.

Об этом сообщил редактор "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ситуацию в Грузии обсуждали министры иностранных дел ЕС на своей встрече в понедельник. Они решили направить в страну техническую миссию в составе должностных лиц внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии.

Кроме того, спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе может получить более широкий мандат, учитывая развитие событий в Грузии, а Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проинформирует еврочиновников о ситуации.

Реклама:

EU foreign ministers discussed 🇬🇪. there will be a "technical mission" of EEAS/🇪🇺 commission officials going to the country. the EU special representative to S Caucasus might be given wider mandate, ODIHR will brief 🇪🇺 officials on situation