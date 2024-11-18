СМИ: ЕС направит техническую миссию в Грузию, где власть взяла антизападный курс

Европейский Союз решил направить в Грузию миссию после того, как в стране состоялись парламентские выборы, которые грузинская оппозиция не признала.

Об этом сообщил редактор "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ситуацию в Грузии обсуждали министры иностранных дел ЕС на своей встрече в понедельник. Они решили направить в страну техническую миссию в составе должностных лиц внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии.

Кроме того, спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе может получить более широкий мандат, учитывая развитие событий в Грузии, а Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проинформирует еврочиновников о ситуации.

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EU foreign ministers discussed 🇬🇪. there will be a "technical mission" of EEAS/🇪🇺 commission officials going to the country. the EU special representative to S Caucasus might be given wider mandate, ODIHR will brief 🇪🇺 officials on situation – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 18, 2024

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итогов выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были сфальсифицированы.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протест против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.