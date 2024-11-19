Финляндия, Германия и Швеция расследуют повреждение кабелей связи в Балтийском море

Финляндия, Германия и Швеция расследуют повреждение сразу двух кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

После появления информации о втором поврежденном кабеле – между Швецией и Литвой – в правительстве Швеции прокомментировали, что инциденты расследуются.

"Можем подтвердить, что соответствующие шведские органы власти расследуют эти события, – прокомментировал министр гражданской защиты Карл-Оскар Болин, – На фоне сложной ситуации с безопасностью правительство пристально следит за развитием событий... Нужно выяснить, почему в Балтийском море перестали работать сразу два кабеля".

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В Вооруженных силах Швеции отметили, что также следят за развитием событий и на связи с другими союзниками.

Финляндия и Германия в совместном заявлении по поводу инцидента намекнули, что подозревают диверсию.

"Угрозой для европейской безопасности является не только захватническая война России против Украины, но и гибридная война со стороны игроков с недружественными намерениями", – отметили они.

Из комментариев для прессы от операторов, чьи кабели пострадали, известно, что "финский" кабель прекратил нормально функционировать ориентировочно с 3 ночи по местному времени в понедельник, а со шведско-литовским проблемы начались еще утром в воскресенье.

В финской Cinia отметили, что неисправность скорее всего обусловлена каким-то внешним воздействием и нельзя исключать в том числе диверсии, однако взрывов в районе повреждения не фиксировали.

Напомним, сначала в понедельник стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря рядом с "Северным потоком" и соединяет Финляндию с Германией.

Осенью 2023 года в Финском заливе был поврежден подводный трубопровод из Финляндии в Эстонию и кабель оператора связи. Виновником проблемы считают китайское судно, которое могло порвать их якорем, который возился по дну. Расследование инцидента до сих пор продолжается.