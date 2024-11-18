Финская компания говорит о неисправности своего кабеля связи под Балтикой

Финская компания Cinia сообщила о проблемах со своим кабелем связи, проходящим по дну Балтийского моря и соединяющим Финляндию с Германией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

18 ноября компания Cinia, создающая и обслуживающая оптоволоконные сети, сообщила о проблеме со своим кабелем C-Lion1, соединяющим Финляндию с Германией. Причина проблемы еще неизвестна.

Длина кабеля составляет 1173 км, он пролегает от залива возле Хельсинки до Ростока в Германии. Этот кабель, запущенный в 2016 году – единственный подводный кабель связи, пролегающий напрямую в Центральную Европу.

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Карта Ilta-Sanomat

Также отмечают, что он пролегает рядом с нефункционирующим российским "Северным потоком" – на этапе проектирования так сделали для удобства монтажных работ.

Напомним, осенью 2023 года в Финском заливе был поврежден подводный трубопровод из Финляндии в Эстонию и кабель оператора связи. Виновником проблемы считают китайское судно, которое могло порвать их якорем. Расследование инцидента до сих пор продолжается.

В последнее время на Западе все больше говорят о том, что подводные коммуникации и энергетическая морская инфраструктура могут стать целями гибридных атак России, и что такие объекты очень трудно защитить.