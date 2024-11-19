Как Абхазия восстала против пророссийского соглашения и получила промежуточную победу

Пока власти Грузии реализуют свой план "навязывания" обществу и Западу фальсифицированных выборов, неожиданно острое противостояние случилось в Абхазии – оккупированной Россией грузинской территории.

Несмотря на высокую зависимость от РФ и ее финансовой помощи, в Абхазии выступили против навязанного Москвой "инвестиционного соглашения" – по мнению местного населения, его реализация способна достаточно быстро сделать абхазов меньшинством у себя дома.

Не добившись своего с помощью мирных протестов, абхазы начали блокаду ключевых автодорог, а на прошлой неделе даже захватили комплексы "правительственных" зданий и уже получили согласие подать в отставку от самопровозглашенного президента Аслана Бжании.

О том, что происходит в Абхазии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Штурм "парламента" и отставка "президента": что стоит за протестами в оккупированной Абхазии. Далее – краткое ее изложение.

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Из всех самопровозглашенных "республик", созданных на постсоветском пространстве при содействии или даже при непосредственном участии РФ, не желали влиться в состав РФ только в Нагорном Карабахе (ныне полностью реинтегрированном Азербайджаном), а также в Абхазии.

Также, несмотря на то, что до недавнего времени абхазский бюджет более чем наполовину финансировался Москвой, в Абхазии не были готовы выполнять все прихоти Кремля.

В недавней истории там уже "прокатывали" кандидатов в президенты, рекомендованных Москвой.

Тем не менее РФ продолжает давить на своего сателлита, требуя все новых и новых уступок.

30 октября с "властями" Абхазии подписали "межгосударственное соглашение" о гарантиях для российских инвесторов.

"Власти" Абхазии согласились в течение восьми лет освободить российские компании от уплаты налога на прибыль, а также от пошлин на ввоз строительных материалов. Также Сухуми гарантировал россиянам возврат половины уплаченного налога на добавленную стоимость.

Только эти нормы ставят россиян в приоритетное положение по сравнению с местными компаниями.

Но и это не все. Соглашение предусматривает поддержку создания "многофункциональных комплексов в сфере туризма" – эту норму в Абхазии толкуют как скрытую легализацию апартаментов для россиян.

Поэтому уже в начале ноября общественные организации начали протесты против ратификации этого соглашения в местном "парламенте". А действия власти только добавили хвороста в костер – 11 ноября было проведено показательно грубое задержание ряда оппозиционных активистов.

В ответ протестующие перешли к блокированию ключевых автотрасс. Это дало свой эффект – задержанных освободили.

А 15 ноября у здания абхазского "парламента" собрался протест против голосования за ратификацию инвестиционного соглашения с РФ.

Утром силовые структуры первыми применили силу против протестующих, использовав слезоточивый газ и дымовые шашки. В ответ протестующие смогли прорваться на территорию "комплекса правительственных зданий", а в конце концов – захватить его.

Протестующие добились не только сорвать голосование, но и озвучили новые требования, главное из которых – отставка "президента" Аслана Бжании.

Несмотря на его призывы к Кремлю о поддержке, там ограничились лишь символической помощью.

В конце концов Бжания решил подать в отставку, как и "премьер" Александр Анкваб. В обмен на это протестующие должны оставить захваченные здания.

Но события в Сухуми еще далеки от завершения.

Являются ли нынешние протесты антироссийскими? Россия для абхазов является безальтернативным партнером, но они не готовы выполнять любые прихоти Москвы.

Нет в этой истории и "грузинского следа". Тем не менее, события в Сухуми могут стимулировать грузинскую оппозицию действовать более решительно.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Штурм "парламента" и отставка "президента": что стоит за протестами в оккупированной Абхазии.