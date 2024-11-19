В окупованій Абхазії залишили посади "президент" і "прем'єр"

В окупованій Росією Абхазії подав у відставку так званий "президент" Аслан Бжанія, слідом за ним пішов "прем'єр" Александр Анкваб.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Бжанія вирішив піти після багатогодинних переговорів з абхазькою "опозицією" з "метою збереження стабільності та конституційного порядку".

Згідно з угодою, підписаною сторонами, Бжанія подає заяву про відставку, а громадяни, присутні на території і в комплексі "урядових" будівель, розходяться 19 листопада.

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У разі невиконання цього пункту Бжанія відкликає заяву.

Виконувати обов'язки Бжанії буде "віцепрезидент" Бадра Гунба, а "прем'єром" призначать Валерія Бганбу.

Нагадаємо, в Сухумі минулого тижня зібрався протест проти ратифікації російсько-абхазької "інвестиційної угоди". Відбулися сутички з місцевою міліцією.

Крім того, протестувальники прорвали огорожу довкола комплексу "урядових будівель" і частково захопили їх.

На тлі протесту "парламент" Абхазії скасував сесію, на якій мало відбутися голосування з питання ратифікації інвестиційної угоди з Москвою, а в адміністрації "президента" пообіцяли її відкликати.