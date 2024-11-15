В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести проти "інвестиційної угоди" з Росією

У Сухумі, головному місті окупованої грузинської Абхазії, почалися сутички під час протесту проти "інвестиційної угоди" з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють SOVA та "Ехо Кавказу".

Мітинг під місцевим "парламентом" зібрався як акція протесту проти "інвестиційної угоди", яку невдоволені протестувальники вважають такою, що вигідна лише Москві.

"Парламент" вирішив відкласти розгляд проєкту, мітингарі заявили, що не збираються розходитись і почали вимагати проведення голосування і відхилення угоди. Акція почала переростати у сутички.

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Стоп-кадр з відео у місцевих телеграм-каналах

Протестувальники нібито протаранили автомобілем фрагмент паркану і потрапили на прилеглу до "парламенту" територію. Повідомляють, що у силовиків кидались яйцями і пляшками, також заблокували службовий автомобіль, яким хотіли заблокувати прохід. Проти мітингарів застосовували сльозогінний газ.

Протестувальники нібито повністю оточили ключові будівлі з органами де-факто влади регіону і на перемовини до них вийшли очільники "МВС" і "Служби держбезпеки" окупованого регіону.

У телеграм-каналах з’являлась інформація про нібито "постріли" біля парламенту, проте невідомо, чи це відповідає дійсності.

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