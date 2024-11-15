В Абхазії мітингарі проти угоди з РФ увірвались в "урядові" будівлі

Протестувальники в головному місті окупованої Абхазії, Сухумі, вдень 15 листопада прорвали огорожу довкола комплексу "урядових будівель" і частково захопили їх, протестуючи проти схвалення "інвестиційної угоди" з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Під час проникнення протестувальників і лідерів абхазької "опозиції" на територію "урядового комплексу", як стверджується, силовики не чинили опору.

Мітингувальники знесли частину паркану навколо комплексу "урядових" будівель і проникли на територію, прилеглу до будівлі "парламенту", а потім і всередину "парламенту" та адміністрації так званого президента Аслана Бжанії.

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Після цього учасники протестів створили координаційну раду "для пошуку шляхів виходу з політичної кризи". Вони зокрема направили представників до так званого президента Абхазії Аслана Бжанії з вимогою піти у відставку.

Увечері в п’ятницю Бжанія відповів відмовою, заявивши, що він і керівництво перебуває "на місці" та буде "докладати зусиль для ліквідації наслідків цих подій".

Нагадаємо, в Сухумі раніше зібрався протест проти ратифікації російсько-абхазької "інвестиційної угоди". Відбулись сутички з місцевою міліцією.

На тлі протесту "парламент" Абхазії скасував сесію, на якій мало відбутися голосування з питання ратифікації інвестиційної угоди з Москвою, а в адміністрації "президента" пообіцяли її відкликати.

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