У Байдена считают, что Украине мобилизация военных нужна больше, чем новое оружие

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

Об этом Салливан заявил PBS News, сообщает "Европейская правда".

Советник президента США по нацбезопасности отвечал на вопрос о том, не могли ли Соединенные Штаты в прошлом сделать что-то по другому в вопросе поддержки Украины – учитывая то, что сейчас Украина теряет больше территории, чем когда-либо ранее в этом году.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине танки, одобрили передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot. Несмотря на это, по его словам, "Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, как она действует на поле боя".

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"Где пролегает самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы", – заявил советник Джо Байдена.

При этом Салливан не считает, что если бы Украина получила разрешение на получение какой-то из систем вооружений раньше, то это бы существенно повлияло на поле боя.

"Увидели ли мы заметную разницу на поле боя после того, как предоставили танки Украине? Аналогично, заметили ли мы заметную разницу в использовании истребителей F-16? Мы считаем, ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве.

Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украине нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", – сказал Салливан.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США лишь половину обещанного оружия, а помощь Европы для украинской армии была не меньше.

Ранее также стало известно, что администрация Байдена также планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.