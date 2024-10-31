Премьер Чехии считает участие Фицо в программе пропагандистки Скабеевой ошибкой

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает ошибкой участие его словацкого визави Роберта Фицо в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Фиала сказал в интервью порталу Deník.cz.

Чешский премьер подчеркнул, что его мнение о войне в Украине полностью противоположно мнению Фицо.

"Запад не виноват в сложившейся ситуации, вина однозначно на стороне России, и все это видят. Россия – агрессор, она нарушила все договоренности и все правила международного порядка. Ставить это под сомнение и ослаблять каким-либо образом, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо", – сказал он.

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Фиала добавил, считает появление премьера Словакии на российском телевидении ошибкой.

"То, что он там сказал, не является чем-то, что я разделяю, или не нахожу в этом ничего интересного или правдивого", – считает чешский премьер, отметив, что не может закрывать глаза на разногласия во внешней политике между Прагой и Братиславой.

Роберт Фицо накануне появился в передаче Скабеевой по видеосвязи и рассказал, что готов поговорить с Владимиром Путиным и счел бы за честь присутствовать на торжествах в Москве в следующем году по случаю окончания Второй мировой войны.

Словацкая оппозиция называет интервью Фицо российскому пропагандистскому каналу позором.

Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.