Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой рассказал, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая.

Отрывки из интервью обнародовала сама пропагандистка, пишет "Европейская правда".

Фицо сказал, что считает "личным долгом" поблагодарить "воинов Красной армии".

"Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", – отметил

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Он также напомнил свои слова о том, что советский маршал Иван Конев "заслужил памятник в Словакии".

Недавно Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.