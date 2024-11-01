В Испании подтвержденное количество погибших в катастрофическом наводнении превысило 200

В Испании официально подтвердили гибель уже более 200 человек на юго-западе страны, пострадавшего от катастрофического наводнения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Днем 1 ноября Объединенный координационный центр, занимающийся ликвидацией последствий стихийного бедствия, сообщил, что в автономной области Валенсия подтверждена гибель 202 человек.

Пожарные откачивают воду из затопленного тоннеля. Фото Claudio Alvarez

Вместе с тремя погибшими в других регионах, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, количество жертв достигло 205. Это уже больше, чем в результате катастрофических наводнений на западе Германии летом 2021 года.

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В последнем перед этим обновлении в четверг сообщали о более 150 погибших.

В Румынии ранее подтвердили, что среди уже идентифицированных жертв наводнения в Испании есть гражданин Румынии.

К поиску пропавших в зоне стихийного бедствия привлекают больше военных, чтобы ускорить работу.

Власти Валенсии открыли официальный счет для сбора средств в поддержку пострадавших от наводнения.

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