В катастрофическом наводнении в Испании погиб гражданин Румынии

Среди погибших в результате катастрофических наводнений на юго-западе Испании есть гражданин Румынии.

Как пишет "Европейская правда", такой комментарий МИД Румынии приводит News.ro.

В дипломатическом ведомстве рассказали, что в настоящее время подтверждена гибель одного гражданина Румынии в результате наводнений в Испании.

"Согласно информации, переданной испанскими властями, один человек из перечня румынских граждан, считающихся пропавшими, идентифицирован как погибший. МИД выражает соболезнования семье", – говорится в заявлении.

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Румынские дипломаты продолжают проверять информацию о пропавших без вести румынских гражданах.

По состоянию на четверг пропавшими считали 16 граждан Румынии. Испанские СМИ писали о гибели румынской семьи в районе Ла Торре под Валенсией, они эмигрировали туда более 20 лет назад. Эту информацию пока не подтвердили официально.

Общее количество погибших в результате катастрофических наводнений на юго-западе Испании уже превышает 150 человек, еще много людей считаются пропавшими без вести. К поиску пропавших в зоне стихийного бедствия привлекают больше военных, чтобы ускорить работу.

В регионе продолжаются сильные дожди, для некоторых районов снова объявлен самый высокий уровень предупреждения.