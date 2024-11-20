Туск анонсировал саммит в "чрезвычайном" формате, где обсудят поддержку Украины

Премьер-министр польского правительства Дональд Туск анонсировал на следующей неделе встречу в Швеции с участием стран Скандинавии, Балтии и Польши, где обсудят потребность Запада в единой позиции по поддержке Украины.

Об этом Туск рассказал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что провел переговоры с президентом Украины и премьером Канады, а на следующей неделе отправится в Швецию на встречу в "чрезвычайном формате".

"Сегодня я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на следующей неделе в Швеции – чрезвычайный формат: скандинавские страны плюс страны Балтии плюс Польша. Запад должен иметь единую позицию по поддержке Украины и общей безопасности", – подчеркнул Туск.

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Dziś rozmawiałem z @ZelenskyyUa i premierem Kanady @JustinTrudeau, w przyszłym tygodniu w Szwecji nadzwyczajny format: państwa skandynawskie plus bałtyckie plus Polska. Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa. – Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2024

Встреча в Швеции состоится в то время, как в США продолжается переходный период перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который стремится к прямым контактам с лидером России для завершения войны в Украине.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что в разговоре с Владимиром Зеленским Туск проинформировал о подготовке Польши к передаче 45-го пакета поддержки.

Напомним, Туск на фоне недавней массированной ракетной атаки РФ на Украину отметил, что она доказала недейственность телефонной дипломатии канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.