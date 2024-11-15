Норвегия будет финансировать производство украинского оружия по примеру Дании

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, а также рассказал о новом формате сотрудничества.

Об этом говорится у него в Facebook, передает "Европейская правда".

Как рассказал глава оборонного ведомства, во время визита в Осло он договорился с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки.

Он отметил, что этот формат – это прямое финансирование производства в Украине, которое позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны.

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Кроме того, по информации Умерова, во время его визита министры обсудили новый формат сотрудничества – "норвежскую модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали позже", – добавил он.

Как известно, благодаря "датской модели" было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

Также недавно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил, что означает "финская модель" для Украины.