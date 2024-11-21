В Исландии возобновилось извержение вулкана на юге острова

На полуострове Рейкьянес в Исландии, что южнее столицы Рейкьявика, снова возобновилось извержение вулкана в том же районе, что и во время предыдущих эпизодов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV.

Поздно вечером на полуострове начались интенсивные подземные толчки, после чего в 23:14 началось извержение. На этот раз поток лавы направляется не в направлении города Гриндавик, который после предыдущих эпизодов стал малопригодным для жизни и многие жители выехали оттуда. Прямой угрозы для близлежащей инфраструктуры нет.

RÚV

В связи с новым извержением объявили эвакуацию из Голубой Лагуны.

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RÚV / Benedikt Sigurðsson

Трещина, из которой вытекает лава, достигает трех километров в длину. Масштабы извержения существенно меньше, чем во время предыдущего эпизода в августе. Под утро интенсивность уже начала уменьшаться.

Это извержение является уже седьмым на полуострове с декабря 2023 года, предыдущие были в августе и июне.

Возобновление вулканической активности на полуострове после примерно 800-летней паузы поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика. Городок, где до извержений проживало 4000 человек, пострадал от лавы и подземных толчков, сопровождающих вулканическую активность.