В Исландии извержение вулкана уже ослабевает, желающих посмотреть просят не приближаться

Извержение на юге Исландии, начавшееся вечером в четверг, уже ослабевает.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Во время облета зоны, где с началом извержения открылась новая трещина, выяснилось, что активность там очень незначительная, а "язык" лавы, который начал двигаться оттуда в начале извержения, практически остановился.

Björn Oddsson

Полиция решила снизить уровень угрозы для общественной безопасности, однако это не отразится на активности всех задействованных служб. Это означает, что туристическая инфраструктура известной Голубой лагуны сможет снова принимать посетителей.

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Норвежское метеорологическое агентство понизило оценку риска для города Гриндавик с красного до оранжевого, поскольку потоков лавы в направлении города нет.

В то же время в полиции предостерегли желающих посмотреть вблизи на извержение и отметили, что приближаться к нему пешком сложно и опасно.

RÚV / Alma Ómarsdóttir

Полиции уже пришлось помогать одному такому туристу, который провалился в трещину и травмировался.

Извержение, которое началось вечером 22 августа, стало шестым на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года. Последнее извержение перед этим закончилось 22 июня.

Возобновление вулканической активности на полуострове после примерно 800-летней паузы поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика, город значительно пострадал во время предыдущих извержений и подземных толчков, сопровождающих вулканическую активность.