Правительство Исландии хочет выкупить все дома в прилегающем к активному вулкану городе

Правительство Исландии согласилось выкупить всю жилую недвижимость в рыбацком городке Гриндавик, который стал непригодным для жизни после трех извержений вулканов за два месяца.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

С конца 2023 года Гриндавик неоднократно оказывался в эпицентре вулканической активности. И хотя потоками лавы было разрушено не более нескольких домов, около 3700 жителей, которые эвакуировались, не могут вернуться из-за риска дальнейших извержений.

Чтобы компенсировать потерю их домов, правительство предложило выплатить 95% страховой стоимости всего жилья в городе, что может составить около 61 миллиарда исландских крон (440 миллионов долларов).

Согласно законопроекту, правительство создаст и профинансирует организацию, которая будет контролировать закупки и требовать возмещения из фонда страхования от стихийных бедствий Исландии.

Непогашенные ипотечные кредиты на сумму около 23 миллиардов крон будут конвертированы в комбинированный банковский кредит новой структуре.

Предложение, которое будет подано в парламент на этой неделе, было разработано в сотрудничестве с оппозиционными партиями.

Напомним, возобновление извержения на полуострове Рейкьянес, вплотную к рыбацкому городку Гриндавик, утром 8 февраля стало третьим за последние несколько месяцев.

Первое извержение началось 18 декабря, второе – 14 января. Во время второго эпизода открылась дополнительная трещина, лава из которой обошла защитную стену возле города и уничтожила три дома в Гриндавике.