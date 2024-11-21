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В Ісландії відновилося виверження вулкана на півдні острова

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Новини — Четвер, 21 листопада 2024, 08:07 — Марія Ємець

На півострові Рейк’янес в Ісландії, що південніше столиці Рейк’явіка, знову відновилося виверження вулкана у тому ж районі, що й під час попередніх епізодів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV.

Пізно увечері на півострові почалися інтенсивні підземні поштовхи, після чого о 23:14 почалося виверження. Цього разу потік лави прямує не у напрямку містечка Гріндавік, яке після попередніх епізодів стало малопридатним для життя і багато мешканців виїхали звідти. Прямої загрози для довколишньої інфраструктури немає. 

 
RÚV
 

У зв’язку з новим виверженням оголосили евакуацію з Блакитної Лагуни. 

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RÚV / Benedikt Sigurðsson

Тріщина, з якої витікає лава, сягає трьох кілометрів у довжину. Масштаби виверження суттєво менші, аніж під час попереднього епізоду у серпні. Під ранок інтенсивність вже почала зменшуватися. 

Це виверження є вже сьомим на півострові з грудня 2023 року, попередні були у серпні та червні. 

Відновлення вулканічної активності на півострові після приблизно 800-річної паузи поставило під питання подальше існування Гріндавіка. Містечко, де до вивержень проживало 4000 людей, постраждало від лави та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.

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