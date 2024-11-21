В Финляндии из-за зимней непогоды обесточены десятки тысяч домов

В результате снегопада со штормовым ветром в Финляндии 75 тысяч потребителей остаются без света; в четверг непогода будет продолжаться.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Шторм под названием "Яри" накрыл страну вечером в среду и продолжится в четверг. В отдельных местах сила ветра достигала 34 метра в секунду.

На утро 21 ноября без света остаются около 75 тысяч домов.

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Жителей предупредили о сложной ситуации на дороге и перебоях с общественным транспортом из-за ущерба, нанесенного непогодой.

Yle

Так, вечером в среду приостанавливали движение на одной из железнодорожных веток возле Тампере после того, как поезд наткнулся на дерево, упавшее на пути. Из-за поваленных деревьев приостанавливали движение также на ветке между восточными городами Иматра и Париккала.

Позже утром стало известно о проблемах со связью и мобильным интернетом в разных частях страны в результате перебоев с электроснабжением. Операторы устраняют проблемы и организуют резервное питание для башен связи, которые долго были обесточены и их аккумуляторы разрядились.

Тем временем в Исландии с позднего вечера 20 ноября возобновилось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес.

В начале ноября в Финляндии и странах Балтии прошел сильный ураган, сокрушивший сотни деревьев.