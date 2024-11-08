Урсула фон дер Ляйен выбрала себе нового главного пресс-секретаря

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выбрала португалку Паулу Пиньо своим главным спикером на второй пятилетний срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Паула Пиньо, квалифицированный юрист, работает в Еврокомиссии с 2020 года и сейчас является директором генерального директората по вопросам энергетики. Она также работала в кабинетах нескольких европейских комиссаров.

Пиньо заменит на этом посту Эрика Мамера, который занимал эту должность с тех пор, как фон дер Ляйен стала президентом Еврокомиссии в 2019 году.

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Одна из основных задач главного спикера – отвечать на вопросы журналистов на ежедневной пресс-конференции комиссии.

Следующий состав комиссии может начать работу только после того, как Европейский парламент проголосует за новую коллегию из 27 комиссаров.

Ожидается, что голосование состоится 27 ноября, что откроет путь к началу работы новой комиссии с 1 декабря.

Пиньо владеет шестью европейскими языками: португальским, немецким, английским, французским, испанским и итальянским.

Накануне представительница Словении Марта Кос получила одобрение для утверждения на должность еврокомиссара по вопросам расширения в результате слушаний в Европарламенте в четверг.

А венгр Оливер Варгеи стал единственным комиссаром, у которого возникли трудности в процессе утверждения в Европарламенте – ему придется повторно отвечать на письменные вопросы депутатов.