Мелони назвала даты проведения Конференции по восстановлению Украины в Риме

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила, что Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Об этом она сказала на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Мелони заявила, что Италия продолжит играть свою роль в реконструкции Украины.

"Взгляд в будущее мира и процветания также означает взгляд на восстановление, и я рада объявить, что конференция "Восстановление Украины" состоится в Риме 10-11 июля 2025 года: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым мы работали в течение длительного времени", – сказала премьер Италии.

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"Украина не одна, мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", – добавила она.

О том, что Италия примет конференцию по восстановлению Украины в следующем году, стало известно еще в августе прошлого года.

Напомним, самая первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. В 2024 году конференция состоялась в Берлине.