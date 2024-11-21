У Трампа пообещали решительно ответить МУС за выдачу ордера на арест Нетаньяху

Майк Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности в своей администрации, пообещал "решительный ответ" на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьера Израиля.

Об этом Уолтц написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Уолтц отметил, что МУС не заслуживает доверия, и все обвинения были опровергнуты правительством США.

"Израиль законно защищал свой народ и границы от геноцидальных террористов. Вы можете ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН в январе", – написал Уолтц. В январе Дональд Трамп официально приступит к исполнению своих полномочий президента США.

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The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.



Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS – Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024

Ранее в четверг стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в секторе Газы.

Также МУС объявил, что выдал ордер на арест лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, известного как Мухаммед Дейф, о гибели которого Армия обороны Израиля объявила летом.

Когда стало известно о возможности ордеров на арест израильских топ-чиновников, государства Запада противоречиво отреагировали на этот призыв. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.