У Трампа пообещали решительно ответить МУС за выдачу ордера на арест Нетаньяху

Майк Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности в своей администрации, пообещал "решительный ответ" на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьера Израиля.

Об этом Уолтц написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Уолтц отметил, что МУС не заслуживает доверия, и все обвинения были опровергнуты правительством США.

"Израиль законно защищал свой народ и границы от геноцидальных террористов. Вы можете ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН в январе", – написал Уолтц. В январе Дональд Трамп официально приступит к исполнению своих полномочий президента США.

The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.



Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS