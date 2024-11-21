Популярный глава Минобороны Германии не будет бороться за пост канцлера

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет бороться за пост канцлера от Социал-демократической партии, которую возглавляет действующий глава правительства Олаф Шольц.

Об этом говорится в его видеообращении, которое приводит Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Как заявил Писториус, он проинформировал руководство СДПГ и парламентскую фракцию, что не может "баллотироваться на должность федерального канцлера.

"У нас есть выдающийся федеральный канцлер в лице Олафа Шольца", который олицетворяет „ум и благоразумие, что имеет особое значение в современном мире", добавил глава Минобороны Германии.

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Он заявил, что будет агитировать за Шольца во время избирательной кампании, а дискуссии вокруг кандидатуры кандидата в канцлеры назвал вредящими Социал-демократической партии.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что стремится снова стать кандидатом социал-демократов на пост канцлера на досрочных выборах, которые должны состояться в феврале.

Но в последние дни все больше партийцев выступали против того, чтобы Шольц вел партию на выборы как кандидат в канцлеры. Желаемым кандидатом многих социал-демократов назвали министра обороны Бориса Писториуса.

64-летний Писториус уже несколько месяцев является самым популярным политиком Германии. В то же время он и раньше говорил, что не имеет амбиций стать главой немецкого правительства.

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