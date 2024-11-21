Россия предупредила США об "Орешнике" за полчаса до удара

Незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности, которую хозяин Кремля Владимир Путин назвал "Орешником", Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Об этом на брифинге для журналистов заявил чиновник США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Чиновник заявил, что США были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта".

Он добавил, что в последние дни Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

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В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких ракет.

Информацию о предупреждении вечером в четверг подтвердил пропагандистскому агентству ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

"Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", – уточнил Песков.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Но два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.

Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении в четверг фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".